مينسك ترفض التفاوض مع شركتي أسترازينيكا وفايزر

أعلنت إيلينا بوغدان، النائب الأول لوزير الصحة في بيلاروسيا، اليوم الاثنين، تعليق المفاوضات مع مصنعي اللقاحات ضد فيروس كورونا أسترازينيكا وفايزر.

ووفقا لصحيفة "زفيزدا" البيلاروسية، أكدت بوغدان أنه: "على الرغم من تعليق المفاوضات، تواصل الشركتان مناقشة إمكانية توريد لقاحات فايزر إلى بيلاروسيا بمشاركة السفارة الأمريكية".

وفي وقت سابق من شهر أيار/ مايو الماضي، أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده تمكنت من ابتكار لقاح مضاد لفيروس كورونا.

ووقع لوكاشينكو على المرسوم الخاص بإنشاء اللقاح في الأول من شهر نيسان/ أبريل على أن يكون جاهزا في عام 2023.