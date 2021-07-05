طاجيكستان تحشد 20 ألف جندي لتعزيز الحدود مع أفغانستان

أصدر الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن، اليوم الاثنين، تعليمات بحشد 20 ألف جندي احتياطي لتعزيز الحدود مع أفغانستان.

ووفقا لبيان صادرعن الخدمة الصحفية للرئاسة: "أصدر رئيس الدولة تعليمات لحشد 20 ألف جندي خلال اجتماع لمجلس الأمن".

وبحسب البيان، جرى خلال الاجتماع مناقشة مسألة ضمان الأمن في المناطق الحدودية واتخاذ إجراءات لتعزيز حماية حدود الدولة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام علي رحمون، الاستعداد لتقديم الدعم على المستويين الثنائي، وفي إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، على خلفية التصعيد في أفغانستان.

وأعلنت حركة طالبان الأفغانية، سيطرتها على أكثر من 70 % من الحدود المشتركة بين أفغانستان وطاجيكستان.