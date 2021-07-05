رئيس وزراء إثيوبيا يقترح على مصر والسودان فكرة "للحصول على مياه أكثر"

قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، إن بلاده لا تنوي إلحاق الأذى بالآخرين، داعيا مختلف دول العالم إلى الاعتراف بالنية الحقيقية لبناء سد النهضة.

وأضاف أحمد خلال إحاطة للبرلمان أن إثيوبيا ليس لديها نية سوى تلبية احتياجاتها من الطاقة، موضحا "الشيء الوحيد الذي تريده إثيوبيا هو تلبية طلب البلاد على الكهرباء دون تشكيل تهديد على دول المصب".

وأكد أن "مصلحة إثيوبيا هي تلبية طلب البلاد على الكهرباء وتقليل مخاوف السودان ومصر وتحقيق السلام الدائم والازدهار لمنطقتنا" وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وقال إن زراعة مليارات الشتلات في إثيوبيا والسودان ومصر يمكن أن تكون سببا للحصول على مياه أكثر مما تحصل عليه بالفعل.

وتابع "مبادرتنا الخضراء ستساعد على زيادة كمية الأمطار والمياه وكذلك تقليل الفاقد المائي الذي يمكن أن يضمن الأمن المائي لنا وللآخرين في المنطقة".

أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الاثنين، رفض بلاده القاطع لمناقشة حصص مياه نهر النيل خلال مفاوضات سد النهضة، مؤكدا أنها مخصصة لمناقشة ملء وتشغيل السد فقط.

ودعا عباس، خلال لقاء مع السفيرة الفرنسية لدى بلاده إيمانويل بلاتمان، إلى ممارسة الضغوط الخارجية على أديس أبابا لحثها على العودة للمفاوضات وعدم الإقدام على ملء السد دون اتفاق مع دولتي المصب، مجددا رفض السودان القاطع لمناقشة حصص المياه من خلال مفاوضات سد النهضة".

وأكد أن المفاوضات مخصصة للملء والتشغيل فقط، مشيرا إلى أن "السودان لن يدخل في أي جولات تفاوض ما لم يتم الاتفاق على تغيير منهجية التفاوض وأن يتم منح دور أكبر للمراقبين والخبراء، وأن قضية سد النهضة تعقدت وأصبحت سياسية أكثر من كونها فنية".