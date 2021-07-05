ارتفاع أسعار النفط على خلفية أنباء عن إلغاء جلسة "أوبك+"

ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الاثنين، بنسبة 1 % بعد أنباء عن إلغاء جلسة "أوبك+"، التي كان من المقرر انعقادها اليوم، وذلك حسبما أفادت بيانات التداول.

موسكو - سبوتنيك. واعتبارا من الساعة 18:38 بتوقيت موسكو، بلغ سعر العقود الآجلة لشهر أيلول/سبتمبر لبرميل النفط مزيج برنت 76.77 دولارا، بارتفاع نسبته 0.79 في المئة، بينما بلغ سعر العقود الآجلة لشهر آب/أغسطس لبرميل النفط ماركة غرب تكساس الوسيط 75.73 دولارا، بارتفاع نسبته 0.76 في المئة، وقبل ذلك بدقائق بلغ الارتفاع 1 في المئة.

وكانت عدة مصادر قد أفادت لوكالة "سبوتنيك" بتأجيل جلسة تحالف "أوبك+"، التي كان من المقرر انعقادها اليوم.

وقال أحد المصادر للوكالة: "تم تأجيل اللقاء"، في حين قال مصدر آخر، إن الموعد الجديد لم يتحدد بعد.

ويجري وزراء "أوبك +" مناقشات في مؤتمر عبر الفيديو لبحث خيارات تخفيف القيود إلى 400 ألف برميل يوميًا خلال فترة أغسطس - ديسمبر، فضلاً عن إمكانية وجود شروط منفصلة للإمارات، وذلك بحسب ما أفاد مصدر في أحد الوفود لوكالة "سبوتنيك".