جونسون: على البريطانيين تقبل المزيد من الوفيات بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أنه سيتم رفع الكثير من القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، بدءا من 19 من الشهر الجاري، بالرغم من ارتفاع نسبة إدخال الأشخاص للمستشفيات بسبب الإصابة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال جونسون في مؤتمر صحفي نقلته وسائل الإعلام المحلية، إن توجيه الأشخاص للعمل من المنزل سينتهي في 19 تموز/يوليو، كما لن تكون حيازة شهادة عدم الإصابة بالمرض شرطًا مطلوبًا للدخول إلى أي مكان أو فعالية.

وبين أن إلزام ارتداء الأقنعة الطبية سيتم إلغاؤه، كما سيسمح لكافة الأنشطة التجارية بفتح أبوابها من جديد.

وقال جونسون: "يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا، فإذا لم نتمكن من إعادة فتح مجتمعنا في الأسابيع القليلة المقبلة، متشجعين بحلول الصيف، وبحلول العطل المدرسية، فيجب أن نسأل أنفسنا متى سنتمكن من العودة بالحياة إلى طبيعتها؟".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني: "نحن نشهد ارتفاعًا في حالات دخول المستشفيات، وعلينا أن نتقبل، للأسف، المزيد من الوفيات".

وكانت الجمعية الطبية البريطانية، طالبت يوم السبت، بإبقاء بعض قيود مكافحة وباء "كورونا" بعد 19 يوليو/ تموز، وهو الموعد الذي من المقرر فيه رفع ما تبقى من تدابير وقائية.