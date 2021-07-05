وفاة القنصل التركي في روسيا متأثرا بمرض "كوفيد - 19"

توفي القنصل العام التركي في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، محمد فرحان يورولماز، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

نشر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تغريدة على "تويتر" جاء فيها:

"للأسف، فقدنا اليوم زميلنا العزيز القنصل العام في بطرسبورغ محمد فرحان يورولماز. نتقدم بأحر التعازي والصبر لأسرته وأصدقائه. ارقد بسلام".

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 5, 2021

ولد يورولماز عام 1964، وعُين قنصلاً عامًا لتركيا في مدينة سان بطرسبرغ الروسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2020.