ألف شخص يقومون بعملية إنقاذ كبرى في اليابان... فيديو

يشارك ألف شخص في عملية إنقاذ كبرى تنفذها السلطات اليابانية للبحث عن ناجين، إثر حدوث انهيارات طينية هائلة في إحدى البلدات، غرب العاصمة طوكيو.

ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى حصيلة الخسائر البشرية حتى الآن هي مصرع شخصين وفقدان نحو 20 آخرين، منذ وقوع الانهيارات الطينية أمس الأحد.

وتواصل فرق الإنقاذ مساعيها للبحث عن ناجين إثر الانهيارات الطينية، التي وقعت في بلدة أتامي، بمحافظة شيزوكا الواقعة جنوب غرب العاصمة اليابانية طوكيو.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث تلك الانهيارات الطينية، بينما تسببت السيول الجارفة تدمير العديد من المباني وجرف مبان أخرى بسكانها.

يذكر أن غالبية مناطق اليابان تشهد في الوقت الحالي موسم سقوط الأمطار الغزيرة، الذي يصحبه فيضانات وسيول وانهيارات طينية.

More than 1,000 rescuers were searching for survivors after a deadly mudslide hit Japan’s southern city of Atami. At least two people were killed and around 20 others were missing as of July 4. pic.twitter.com/DF01QA8jpv — SCMP News (@SCMPNews) July 5, 2021

ولتجنب الخسائر البشرية تأمر السلطات اليابانية بإجلاء المناطق التي تتعرض لتلك الفيضانات، بينما تعمل القوات العسكرية على تقديم المساعدة للمناطق المتضررة.

ويشير خبراء إلى أن تفاقم أزمة الأمطار والسيول في اليابان سببها التغيرات المناخية.