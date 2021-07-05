إسرائيل تعلن انخفاض فعالية لقاح فايزر في منع الإصابة بكورونا

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إن فعالية لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لكورونا في منع كل من الإصابة والمرض المصحوب بالأعراض انخفضت إلى 64% منذ 6 يونيو/ حزيران.

وأكدت الوزارة أنه في نفس الوقت ما زال اللقاح فعالا بنسبة 93% في منع دخول المرضى المستشفى أو تفاقم الإصابة بالفيروس، بحسب "رويترز".

وتزامن نقص الفعالية مع انتشار سلالة "دلتا" من الفيروس ورفع قيود التباعد الاجتماعي في إسرائيل.

وأشارت "رويترز"، إلى أن بيان الصحة لم يورد ما كان عليه المستوى السابق كما لم يتضمن أي تفاصيل أخرى، ومع ذلك نشر المسؤولون في الوزارة تقريرا في مايو/ أيار تضمن أن اللقاح وفر وقاية من الإصابة ومن تلقي العلاج في المستشفى والأعراض الحادة بنسبة 95%.

ومن جانبه رفض متحدث باسم "فايزر" التعليق على المعلومات الإسرائيلية، غير أنه أشار إلى أن أبحاثا أخرى تثبت أن الأجسام المضادة التي تتكون من اللقاح ما زالت قادرة على تحييد جميع السلالات المكتشفة في الفحوص ومن بينها دلتا، وإن كان بقوة أقل.

وتلقى نحو 60% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة جرعة واحدة على الأقل من لقاح "فايزر" في حملة شهدت انخفاض عدد الإصابات من أكثر من عشرة آلاف إصابة يوميا في يناير/ كانون الثاني إلى أعداد من رقم واحد في الشهر الماضي.