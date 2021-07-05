أوروغواي تعلن تطعيم نصف سكانها بلقاح كورونا

أعلنت أوروغواي تطعيم أكثر من 50 في المئة من السكان باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بعدما سجلت أكثر من 370 ألف إصابة وآلاف الوفيات بالفيروس، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

موسكو - سبوتنيك . ذكر ذلك دانييل ساليناس، وزير الصحة في أوروغواي، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه تم تطعيم أكثر من نصف سكان الدولة ضد فيروس كورونا.

ولفت ساليناس، إلى أن نسبة السكان التي تحدث عنها جميعهم حصل على جرعتين من اللقاح.

وكتب وزير الصحة على "تويتر": " تجاوزنا عتبة الـ 50 في المئة من سكان أوروغواي، وحصلوا جميعا على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا".

وأضاف: "هذه الدفعة لم تكتمل بعد. لن يكون هناك استرخاء".

يذكر أنه تم تسجيل أكثر من 372 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بينما تجاوز حالات الوفاة بسبب هذا الفيروس 5 آلاف و600 حالة وفاة.