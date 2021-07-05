إطلاق صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية في بغداد

ذكرت وسائل إعلام عراقية أنه تم سماع دوي صافرات الإنذار داخل مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، اليوم الاثنين.

ونقلت شبكة "السومرية نيوز" العراقية عن مصدر أمني قوله، إنه تم تفعيل صافرات الانذار داخل مقر السفارة الأمريكية في بغداد.

مراسل رووداو: استهداف صاروخي للسفارة الاميركية في بغداد pic.twitter.com/WxRAmAdqNY — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) July 5, 2021

وتابع: "كما تم تفعيل منظومة "سي رام" داخل السفارة، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل"، بينما نشرت وكالة "رووداو" العراقية تدوينة على "تويتر" قالت فيها إن السفارة الأمريكية تعرضت لاستهداف صاروخي في بغداد.

ونشرت الشبكة تدوينة أخرى قالت فيها إن الدفاعات الجوية الموجودة داخل مقر السفارة الأمريكية في بغداد تصدت للاستهداف الصاروخي، ونشرت مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق مضادات أرضية، قالت إنها من مقر السفارة.

مراسل رووداو: دفاعات السفارة الأميركية في بغداد تتصدى لاستهداف صاروخي pic.twitter.com/YjQ12iUXZ7 — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) July 5, 2021

أما شبكة "السومرية نيوز" فقد نقلت قول مصدر أمني، أوضح أنه تم تفعيل منظومة الدفاع الجوي "سي رام" داخل السفارة عندما تم رصد جسم جسم غريب في السماء.

​وتوجد السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، التي تعد من المنطاق شديدة التحصين داخل العاصمة العراقية بغداد، حيث تضم المباني الحكومية ومقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية. ومع ذلك تتعرض تلك المنطقة وخاصة مقر السفارة الأمريكية لهجمات صاروخية بصواريخ كاتيوشا، من حين إلى آخر، لكنها لا تتسبب في وقوع خسائر بشرية.

وحتى الآن، لم تكشف الأجهزة الأمنية العراقية عن منفذي هذه الهجمات، التي تستهدف تلك المنطقة.