استادات إنجلترا تستقبل سعة كاملة من الجماهير بدءا من 19 يوليو

سترحب الاستادات الرياضية في إنجلترا بالجماهير بسعة كاملة بدءا من 19 يوليو/تموز الجاري بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية عن المرحلة القادمة من تخفيف قيود كوفيد-19، اليوم الاثنين.

ووفقا للاقتراح الذي سيخضع لتصويت يوم 12 يوليو/تموز سترفع كل القيود المتبقية في البلاد.

ومع إلغاء إجراءات التباعد الاجتماعي وعدم إلزامية ارتداء الكمامات قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بعض الأماكن ربما تطلب استخدام جواز سفر لقاح كورونا للدخول.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا، "بدءا من الخطوة الرابعة سترفع كل القيود القانونية على أعداد التجمعات في الأماكن المغلقة والمفتوحة".

وتعني الخطوة أن الاستادات يمكن أن تمتلئ بالمشجعين في بداية موسم الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في 13 أغسطس/آب.

ومُنع حضور الجماهير تماما أو سُمح بأعداد محددة منها في الملاعب الرياضية منذ ظهور وباء كوفيد-19 في بريطانيا في مارس/آذار العام الماضي.

وضمن التجارب ستسمح بطولة ويمبلدون للتنس بأعداد أكبر من الجماهير بدءا من مباريات دور الثمانية للفردي، غدا الثلاثاء.