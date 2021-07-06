ولاية نيجيرية تغلق 13 مدرسة في أعقاب هجوم مسلح

أمرت ولاية كادونا النيجيرية بإغلاق 13 مدرسة فورا، بعد هجوم شنه مسلحون على مدرسة ثانوية واختطاف عدد غير معروف من الطلاب في الولاية الواقعة في شمال غرب البلاد، يوم الاثنين.

واقتحمت مجموعة من المسلحين المجهولين مدرسة بيثيل المعمدانية الثانوية في بلدة داميشى بمنطقة شيكون الحكومية المحلية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، واقتادوا عددا غير معروف من الطلاب والمدرسين، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.

وقالت أمة أحمد، المسؤولة عن شؤون التعليم بالولاية، في بيان إن المدارس الـ13 التي تلقت أمر الإغلاق يعتقد أنها عرضة لهجمات المسلحين.

وأضافت أحمد، أن الإغلاق دخل حيز التنفيذ على الفور، محذرة من عدم الامتثال.

وقالت الشرطة النيجيرية يوم الاثنين، إن "العدد الفعلي للطلاب الذين اختطفوا على يد المسلحين لم يتحدد بعد، لكن 26 طالبا ومعلم واحد استعادوا حريتهم بعد مطاردة عناصر الأمن للمسلحين".

يشار إلى أن نحو 1000 طالب وطالبة تم اختطافهم في ولايات نيجيرية مختلفة منذ ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وقد تم الإفراج عن معظمهم بعد مفاوضات مع مسؤولين محليين، رغم أن بعضهم ما زال محتجزاً.

وغالبًا ما تهاجم العصابات الإجرامية المدججة بالسلاح القرى لنهب وسرقة الماشية واختطاف الناس للحصول على فدية في شمال غربي ووسط نيجيريا، لكن منذ بداية العام استهدفت بشكل متزايد المدارس والكليات.