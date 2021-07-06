إصابة 4 أشخاص إثر انفجار مصنع للوقود في جمهورية التشيك

أعلنت السلطات الأمنية التشيكية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار في مصنع للوقود في بلدة لوفوسيس، شمال غربي البلاد، مخلّفًا إصابة أربعة أشخاص.

وبحسب ما صرّح به التلفزيون الحكومي التشيكي، فإن أحد الضحايا يعاني من جروح خطيرة وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى بطائرة الهليكوبتر.

الانفجار وقع في مصنع مملوك لشركة "بريول"، أكبر شركة لإنتاج وتطوير الوقود الحيوي في جمهورية التشيك.

وقال المتحدث باسم فرقة الإطفاء، ميلان رودولف: "إنه لم تكن هناك أضرار بالغة، لكنه كان هناك تعقيدا للتدخل من قبل رجال الإطفاء".

Dvanáct jednotek hasičů zasahuje po výbuchu v areálu firmy Preol v Lovosicích. Ochlazujeme halu 35 x 20 x 25 metrů i za pomocí výškové techniky bez obsluhy. Na místo je povolán vrtulník s termokamerou. Je vyhlášen třetí stupeň poplachu. pic.twitter.com/Ek2w93kNfe — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) July 5, 2021

وقال رجال الإطفاء إنه "تم استدعاء مروحية مزودة بجهاز تصوير حراري إلى مكان الحادث. وبسبب العدد الكبير للوحدات المتدخلة والذي بلغ 12 وحدة، تم الإعلان عن مستوى ثالث من الإنذار".

وبحسب رجال الإطفاء، فإن الحريق جاء نتيجة انفجار غاز الهاكسان الذي يبقى على سطح الماء وسريع الاشتعال، وتم شل حركة السكة الحديدية المجاورة للمصنع واستبدال النقل بالحافلات.