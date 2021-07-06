تركيا تعلن تسجيلها أولى الإصابات بفيروس كورونا المتحور "دلتا بلس"

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، عن أول إصابة بالمتحور "دلتا بلس" من فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن المتحور دلتا من فيروس كورونا تم تسجيله في ثلاث مناطق منها إسطنبول، حسب "سبوتنيك".

وتابع الوزير أن الحالات التي تم تسجيلها لم يتم تلقيحها بلقاح كورونا من قبل.

وأشار إلى أن حالات الإصابة بالمتحور دلتا من فيروس كورونا حالتهم الصحية جيدة.

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 183.96 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و137398. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وتحتل تركيا المرتبة السادسة ضمن أكثر 10 دول إصابة بفيروس كورونا حول العالم.