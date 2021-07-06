الاتحاد الأوروبي يخطط لتطعيم 70% من البالغين ضد فيروس كورونا في يوليو

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، عن خطط الاتحاد الأوروبي في تخصيص شهر يوليو/تموز لتطعيم 70% من البالغين ضد فيروس كورونا.

وكتبت فون دير لاين في تغريدة على "تويتر": "أنا واثقة من أننا سنحقق هدفنا المتمثل في توزيع جرعات كافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتطعيم 70% من البالغين هذا الشهر".

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 6, 2021

في الوقت نفسه، حثت فون دير لاين على مضاعفة الجهود في مكافحة فيروس كورونا، وقالت: "على مدى الأشهر الستة المقبلة، سنواصل إجراءات مكافحة كوفيد 19 لتسريع عملية التعافي".

وحذرت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، من احتمال وقوع موجة جديدة وخطيرة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بسبب انتشار "دلتا" المتحورة في أوروبا.

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية قد أعلنت أن جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تحميان من المتحورة "دلتا"، وذلك في الوقت الذي توقع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، أن تمثل تلك المتحورة الشديدة العدوى 90% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في دول الاتحاد الأوروبي، مع نهاية شهر أغسطس/آب المقبل.