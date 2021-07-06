رئيس وزراء سلوفينيا يحذر من إغلاق جديد في أوروبا بسبب كورونا خلال الخريف المقبل

أعرب رئيس وزراء سلوفينيا يانيز يانشا، اليوم الثلاثاء، عن أسفه من احتمالية أن تضطر الدول الأوروبية إلى فرض إغلاق جديد في الخريف المقبل بسبب إحجام بعض المواطنين عن تلقي لقاحات مضادة لوباء "كوفيد-19"، محذرا من موجة رابعة للوباء.

أمستردام- سبوتنيك. وقال يانشا، خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه من المؤسف أن أوروبا قد تضطر لفرض إغلاق في الخريف المقبل وبالتحديد في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل".

وأوضح رئيس الوزراء السلوفيني خلال جلسة للبرلمان الأوروبي في بروكسل، ضرورة الحذر من السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد والتي تحمل اسم "دلتا"، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد لموجة رابعة محتملة من الوباء.

من جانبها، قالت فون دير لاين إن الأشهر الست المقبلة سوف تشمل تسريع خطة التعافي الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي، موضحة ثقتها من تلقيح 70 في المئة من سكان الاتحاد الأوروبي ضد "كوفيد-19" في نهاية الشهر الجاري.

لكن رئيسة المفوضية الأوروبية دعت أيضا إلى عدم التساهل مع تفشي الوباء، معبرة عن قلقها من انتشار سلالة "دلتا".

كما دعت أيضا إلى ضرورة تسريع حملة التلقيح في البلدان الأوروبية لمواجهة الوباء.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، أن ما يزيد قليلا عن 41 في المئة من السكان البالغين في الاتحاد الأوروبي قد تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد، وتلقى أكثر من 60 في المئة جرعة واحدة على الأقل من التطعيم.