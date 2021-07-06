بايدن يبعث برسالة دعم لـ"السيد الرئيس" غوايدو بمناسبة عيد استقلال فنزويلا

بعث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، برسالة إلى زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان غوايدو، بمناسبة العيد الوطني، يؤكد فيها دعم واشنطن له.

واستخدم بايدن في رسالته إلى غوايدو لقب "السيد الرئيس" في إشارة إلى استمرار اعتراف واشنطن به رئيسا لفنزويلا، حيث كتب له "نحن مصرّون أكثر من أيّ وقت مضى على دعم النضال من أجل حرية جميع الفنزويليين عبر انتقال سلمي وديمقراطي" للسلطة في فنزويلا.

وأضاف مخاطبا زعيم المعارضة الفنزويلية "تحت قيادتكم وبالتحالف مع قادة المجتمع المدني، تحافظون على هذه المُثل العليا وهي الحرية والديمقراطية والسيادة".

وأرسل بايدن رسالته إلى غوايدو من خلال مكتب الشؤون الفنزويلية في كولومبيا المجاورة، بحسب ما أفاد مسؤول في هذا المكتب لوكالة "فرانس برس".

وأحيت فنزويلا، الاثنين، ذكرى استقلالها في 5 تموز/يوليو 1811.

وغوايدو، الرئيس السابق للجمعية الوطنية، أعلن نفسه في كانون الثاني/يناير 2019 رئيساً مؤقتاً للبلاد بعد رفض المعارضة وجزء من المجتمع الدولي الاعتراف بفوز الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت في 2018 وقاطعتها المعارضة.

واعترفت بغوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا نحو 50 دولة، في مقدّمتها الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات اقتصادية شديدة على نظام مادورو في محاولة للإطاحة به من السلطة.