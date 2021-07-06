الصين... إجلاء أكثر من 20 ألف شخص بسبب فيضان جنوبي البلاد

أعلنت السلطات المحلية في الصين، أنه تم إجلاء 20 ألف شخص بسبب الفيضانات، جنوب غربي البلاد.

وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب الأنهار في تشونغتشينغ، حسب وكالة المغرب العربي.

وحسب المحطة الهيدرولوجية في مدينة تشونغتشينغ، فقد ارتفع المنسوب في 6 أنهار بالمنطقة إلى مستويات الخطر.

واستمرت الأمطار الغزيرة على المدينة، أيام الاثنين والثلاثاء.

وأكد مكتب إدارة الطوارئ في المدينة أنه لم تسجل أي خسائر حتى الآن، مضيفا أنه تم رفع المدينة إلى مستوى الاستجابة لطوارئ الفيضانات (المستوى الثالث) وهو ثاني أقل مستوى في النظام المكون من أربع مستويات.