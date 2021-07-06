روحاني يعتذر للشعب الإيراني عن انقطاع الكهرباء أثناء موجة حارة

اعتذر الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، لشعبه اليوم الثلاثاء، على خلفية انقطاعات كبيرة في الكهرباء أثناء موجة من الحر، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة واحتجاجات في الشوارع.

وأرجع مسؤولون الانقطاعات إلى الطلب المتزايد على الكهرباء، بجانب قلة الأمطار وهو ما خفض إنتاجها من مساقط المياه، بحسب "رويترز".

وقال روحاني في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "أعتذر لشعبنا العزيز الذي واجه مشكلات وعانى خلال الأيام القليلة الماضية وأحثهم على التعاون (بترشيد استخدام الكهرباء). الناس يشكون من انقطاعات الكهرباء ولديهم الحق".

وأضاف: "وزارة الطاقة ليست مخطئة ولكن الوزير ينبغي أن يأتي ويشرح للشعب ما هي المشكلة ويجب أن نجد حلا".

وتجمع سكان غاضبون في مدن عديدة للاحتجاج على الانقطاعات التي لا تلتزم بجداول الانقطاعات المعلنة من شركات الكهرباء التي تديرها الدولة، وفقا منصات إخبارية إيرانية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية في تقرير من بلدة كوردكوي الواقعة شمال شرق إيران أن المحتجين قالوا إن تكرار انقطاع الكهرباء تسبب في مشكلات كثيرة منها انقطاع المياه في الشقق السكنية وفساد لحوم ودواجن ومواد غذائية أُخرى بحاجة للتبريد كما تسبب في تعطيل أجهزة كهربائية منزلية.