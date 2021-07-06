مقتل 3 أشخاص إثر انفجار بمحطة أنابيب نفط وغاز في إيران

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر انفجار ناجم عن تسرب للغاز في إحدى محطات أنابيب النفط والغاز بمحافظة خوزستان جنوبي البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال عدنان غازي محافظ مدينة شوش في محافظة خوزستان، إن "انفجار بمحطة أنابيب نفط وغاز بحي فتح المبين بمدينة شوش، أسفر عن سقوط 3 قتلى و4 مصابين".

وأضاف أن "الحادث وقع في تمام الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي".

وأوضح أن "الانفجار ناجم عن تسرب غاز في محطة أنابيب النفط والغاز في تلك المنطقة".

وتابع "للأسف، لقي ثلاثة خبراء من العاملين بشركة النفط والغاز مصرعهم، كما أصيب 4 أشخاص أخرون كانوا يتواجدون بالقرب من موقع الانفجار بجروح خطيرة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج".

يتبع...