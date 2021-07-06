الجيش الإيراني: الوضع الأمني على الحدود مطمئن

قال رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، إن الوضع الأمني على الحدود مطمئن.

© REUTERS / West Asia News Agency الجيش الإيراني يستعرض إنجازات الدفاع الجوي الجديدة ، مساء اليوم الثلاثاء، أن اللواء باقري قد أكد أن الوضع الأمني بطول حدود بلاده يتسم بنمو إيجابي ومطمئن، وهو ما يدل على الجهود المؤثرة والمثمرة والإيجابية من قبل القوة البرية للحرس الثوري الإيراني، وكذلك بقية الوحدات العسكرية الخاصة بتأمين ثغور البلاد.

جاءت تصريحات اللواء محمد باقري خلال اجتماع عقد، اليوم، في مقر هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، جمعه بكبار القادة والمسؤولين لدى الحرس الثوري الإيراني.

وشدد باقري على أنه رغم مؤامرات ومخططات "أعداء" بلاده التي تهدف إلى توسيع نطاق التهديدات الأمنية بشأن المناطق الحدودية الإيرانية، فإنها محاولات فاشلة للتعويض على هزائم "الأعداء" المتتالية في المنطقة، مؤكدا أن الوضع الأمني على الحدود الإيرانية يتميز بنمو إيجابي ومطمئن.

وذكر رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، أنه تم تقديم تقارير مختلفة ومتنوعة من قبل العميد محمد باكبور، قائد القوة البرية للحرس الثوري الإيراني، تفيد بارتفاع مستوى الجاهزية الدفاعية والعسكرية لقواته العسكرية، بطول الحدود الإيرانية.