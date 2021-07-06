ارتفاع حصيلة قتلى انهيار المبنى في فلوريدا إلى 32 شخصا

قالت دانييلا لافين كافا، محافظ مقاطعة ميامي دايت، اليوم الثلاثاء، بأن عدد قتلى انهيار المبنى في فلوريدا ارتفع إلى 32 شخصا، بعد أن انتشل رجال الإنقاذ أربع جثث أخرى من تحت الأنقاض.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت كافا، في مؤتمر صحفي: "بلغ العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة 32 حالة، وتم تحديد 26 منها. بالإضافة إلى ذلك، لدينا معلومات عن 113 شخصا من المحتمل، أن يكونوا في عداد المفقودين".

هذا ووقعت مأساة انهيار المبنى السكني، الذي تم تشييده قبل 40 عاما في مدينة سيرفسايد قرب ميامي، صباح 24 من الشهر المنصرم، وكان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.

وأعلنت السلطات، أن حوالي نصف الشقق الموجودة هناك، البالغ عددها 130، قد دُمرت، وتستمر أعمال البحث، وقد تم هدم بقايا المبنى في نهاية الأسبوع.