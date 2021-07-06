أوزبكستان تعتزم تبادل البيانات مع دول آسيا الوسطى لمكافحة الإرهاب والتطرف

أعلنت السلطات الأوزبكية، اليوم الثلاثاء، عن اعتزامها تكثيف تبادل البيانات مع دول آسيا الوسطى والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة، تنفيذاً لمرسوم رئيس البلاد، شوكت ميرزيوييف.

طشقند - سبوتنيك. وجاء في الوثيقة التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "تعزيز دور أوزبكستان في تنفيذ المبادرات الدولية التي تساهم في تطوير تبادل البيانات والتفاعل في إطار العمل المشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف في آسيا الوسطى".

ووفقا للوثيقة، تمت الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لأوزبكستان لمكافحة التطرف والإرهاب للفترة 2021-2026، بالإضافة إلى خارطة طريق لتنفيذها.

إضافة إلى ذلك، يعتزم الجانب الأوزبكي أيضًا توسيع الإطار القانوني للتفاعل مع الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأشارت الوثيقة إلى أن طشقند، مستعدة لتكثيف المبادرات "لتركيز" اهتمام المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية في جذب أفغانستان إلى عمليات التعاون الإقليمي، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف.

وتنص الوثيقة أيضا، على تعزيز الموارد البشرية والموارد للبعثات الدبلوماسية والقنصليات لأوزبكستان في الخارج، وكذلك الإدارات الأخرى التي تتعامل مع مواطني البلاد الذين يعيشون ويعملون في الخارج كما هو مبين في الاستراتيجية.

وتستضيف العاصمة الأوزبكية، منتصف الشهر الجاري، يومي 15 و16، مؤتمراً دولياً بعنوان "وسط وجنوب آسيا: الترابط الإقليمي، التحديات والفرص"، الذي سيركز على القضايا السياسية والأمنية.