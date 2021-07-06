"يويفا" يدعو المسعفين الذين أنقذوا إريكسن لحضور النهائي بين كبار الشخصيات

دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اللاعب الدنمركي، كريستيان إريكسن، والمسعفين الذين أنقذوا حياته بعد إصابته بأزمة قلبية خلال مباراة فريقه الافتتاحية ببطولة أوروبا لكرة القدم، لحضور المباراة النهائية في ستاد ويمبلي، يوم الأحد المقبل.

وقال "يويفا" إنه وجه الدعوة إلى إريكسن وزوجته وستة من المسعفين لحضور النهائي، لكن الدولي الدنمركي لم يؤكد حضوره، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

من جانبه قال بيدر إرسجارد، وهو أحد المسعفين المشاركين في إنقاذ اللاعب، إنه تشرف بتلقي دعوة حضور النهائي في مقصورة كبار الشخصيات من رئيس "يويفا"، ألكسندر تشيفرين.

وأضاف في تصريحات صحفية: "أشعر بسعادة غامرة مثل طفل في ليلة عيد الميلاد. أشعر بالفخر الشديد لما قدمته وبجميع أفراد الطاقم. لم يكن جهدا فرديا".

وكان سقط إريكسن مغشيا عليه في ملعب باركن في الشوط الأول أمام فنلندا في مشهد مأساوي على شاشات التلفزيون، وخضع لإنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب، وعاد قلبه ينبض بعد الاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية قبل نقله إلى المستشفى.

يتعافى اللاعب حاليا في منزله بعدما أجرى جراحة لزراعة منظم لضربات القلب، ويمنع الجهاز الإلكتروني الصغير السكتات القلبية القاتلة ويساعد على استعادة ضربات القلب.

تلعب إيطاليا وإسبانيا معا، في السابعة مساء بتوقيت غرينتش، فيما تواجه إنجلترا منتخب الدنمارك، مساء الأربعاء، في نفس التوقيت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة، ولتحديد طرفي المباراة النهائية.