الرئيس الإيراني المنتخب يرد على رسالة بوتين له

نقل السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، اليوم الثلاثاء، رسالة مكتوبة من الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، إلى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.

وأعرب السفير الإيراني عن أمله في أن تكون الفترة الرئاسية الجديدة في إيران، فترة جديدة لنمو وازدهار التعاون الثنائي بين البلدين.

حسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، جاءت رسالة الرئيس الإيراني المنتخب ردا على رسالة التهنئة التي أرسلها له بوتين بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة.

وكانت الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قد جرت في 18 حزيران/ يونيو الماضي؛ وأظهرت النتائج فوز المرشح إبراهيم رئيسي.

وهنأ بوتين رئيسي على انتخابه، معربا عن أمله في زيادة تطوير التعاون الثنائي البناء في مختلف المجالات، فضلا عن التفاعل بشأن القضايا الدولية، مشيرا إلى أن ذلك في مصلحة البلدين.