الجيش الأمريكي يعلن إنهاء 90% من انسحاب قواته من أفغانستان

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أنه أكمل ما يزيد على 90% من انسحاب قواته من أفغانستان.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان، إن الولايات المتحدة سلمت ما يزيد على 7 منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية، بحسب وكالة "رويترز".

ويأتي بيان الجيش الأمريكي بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان لن يتم في وقت قريب.

وقال بايدن، يوم الجمعة الماضي، إنه يتوقع بقاء بعض القوات الأمريكية على الأرض هناك بعد شهر سبتمبر/ أيلول المستهدف.

وتخطط الولايات المتحدة الأمريكية لسحب آخر قواتها من أفغانستان، بحلول 11 أيلول/ سبتمبر المقبل، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001، التي قادت واشنطن للإطاحة بنظام "طالبان".

ويعتزم نحو 7 آلاف من القوات غير الأمريكية، معظمها من دول حلف شمال الأطلسي، إلى جانب قوات من أستراليا ونيوزيلندا وجورجيا، مغادرة أفغانستان بحلول الموعد نفسه.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، قد أعلن في وقت سابق، مغادرة جميع العسكريين الأمريكيين وقوات التحالف قاعدة باغرام، وانتقال السيطرة عليها إلى قوات الدفاع والأمن الأفغانية.