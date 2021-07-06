أذربيجان: إصابة أحد جنودنا بنيران أرمينية في إقليم قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إصابة أحد جنودها نتيجة لانتهاك نظام وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

باكو- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وقالت الوزارة: "في الساعة 17:50 من يوم السادس من شهر تموز/ يوليو، قامت القوات الأرمينية المتواجدة على أراضي أذربيجان، حيث تتمركز قوات حفظ السلام الروسية بشكل مؤقت، بإطلاق النار على وحدات الجيش الأذربيجاني المتمركزة في اتجاه قرية علياجالي في منطقة أغدام".

وأشار البيان إلى إصابة جندي في الجيش الأذربيجاني نتيجة لإطلاق النار.

وأضاف البيان: "تم إبلاغ قيادة قوات حفظ السلام الروسية والمركز الروسي التركي المشترك للقيام بالتحقيق في الحادث".

وشهدت منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان عمليات حربية جديدة في عام 2020.

وفي هذه العمليات لم يحالف الحظ الطرف الأرميني الذي تمكن في الحرب السابقة، في بداية تسعينات القرن الـ20، من تحقيق السيطرة على المنطقة.

أما الآن فقد تعهد الطرف الأرميني بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه روسيا، بوضع أجزاء من المنطقة تحت إدارة الطرف الأذربيجاني.