بيلاروسيا تقلص التمثيل الدبلوماسي لليتوانيا إلى الحد الأدنى

أعلنت بيلاروسيا تقليص التمثيل الدبلوماسي لسفارة ليتوانيا في مينسك إلى الحد الأدنى حتى تتوقف فيلنيوس عن الأعمال غير الودية تجاه البلاد.

ووفقا لبيان صادرعن وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الثلاثاء :"تم استدعاء سفير ليتوانيا، أستا أنديجوسكيني، إلى الوزارة وأعلن عدم قبول تصريحات القيادة الليتوانية حول منح الوضع الدبلوماسي لبعض الهياكل المؤقتة".

وتابع البيان: "تواصل ليتوانيا سلسلة الخطوات السخيفة والعدائية التي اتخذها المسؤولون في فيلنيوس مؤخرًا، والتي تتعارض مع روح ومستوى علاقات حسن الجوار وتقوض التعاون الثنائي".

يذكر أن ليتوانيا أعلنت حالة الطوارئ، يوم الجمعة، بعد أن بلغ عدد المهاجرين، الذين يعبرون الحدود، ومعظمهم عراقيون، نحو 150 شخصاً في اليوم، وذلك في أعقاب فتح بيلاروسيا حدودها أمام المهاجرين، رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدها.

وخلال 4 أيام من الجمعة إلى الاثنين، عبر 560 مهاجراً الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا، ليبلغ إجمالي عددهم 1232 شخصاً منذ بداية العام الحالي.