"الطاقة الذرية": إيران تعتزم إنتاج وقود من اليورانيوم المخصب

صرحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، أن إيران تعتزم استخدام اليورانيوم المخصب حتى 20 % في تصنيع وقود لمفاعل أبحاث في العاصمة، طهران.

وذكرت الوكالة أن إيران أبلغتها أن خطتها لإنتاج الوقود من اليورانيوم المخصب حتى 20% ستكون جزءا من عملية متعددة المراحل، بحسب "رويترز".

واستنكرت القوى العربية مرارا إنتاج طهران كمية صغيرة من اليورانيوم غير المخصب وخططها لإنتاج المعدن المخصب، الذي يمكن استخدامه في صنع قنبلة نووية.

يأتي هذا في الوقت الذي تستضيف فيه العاصمة النمساوية، فيينا، محادثات غير مباشرة بهدف إحياء الاتفاق النووي بين طهران وقوى عالمية.

وفرض هذا الاتفاق قيودا على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

والمحادثات التي تستضيفها فيينا منذ أبريل/ نيسان الماضي متوقفة حاليا وكان من المتوقع أن يتم استئنافها في أوائل الشهر الجاري. وكشف دبلوماسيون من الجانبين أن هناك خلافات كبيرة لا تزال قائمة ويرغب كل طرف في أن يقدم الآخر تنازلات أكبر قبل استئناف المحادثات.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلنت انسحابها من الاتفاق في عام 2018، وهو ما ردت عليه طهران بالبدء في انتهاك بعض القيود النووية في 2019 إلا أنها بقيت على قولها بأنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية.