أمريكا تحذر إيران من سياسة "حافة الهاوية"

حذرت الولايات المتحدة، إيران، اليوم الثلاثاء، من "سياسة حافة الهاوية" النووية، قائلة إن جهود البلاد الأخيرة لتخصيب اليورانيوم قد تعقد عودتها إلى المحادثات الهادفة إلى استئناف الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين: "نواصل حث إيران على وقف سياسة حافة الهاوية هذه، والعودة إلى فيينا مستعدين لمحادثات حقيقية، وأن تكون في وضع يسمح لها بالاستعداد لإنهاء العمل الذي بدأ في أبريل/ نيسان"، بحسب "فرانس برس".

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، أن إيران تعتزم تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، في أحدث مؤشر على أن محادثات فيينا بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة قد تتعثر. هذه الخطوة تقرب إيران خطوة أقرب إلى تطوير مواد يمكن استخدامها لصنع سلاح نووي.

وقال برايس: "من المقلق أن تختار إيران الاستمرار في تصعيد عدم تنفيذ التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة، خاصة مع التجارب التي لها قيمة لأبحاث الأسلحة النووية. إنها خطوة أخرى مؤسفة إلى الوراء بالنسبة لإيران".

كما تحدثت القوى الأوروبية اليوم الثلاثاء، حيث أعرب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن "قلقهم البالغ" وحذروا من أن الخطوة الإيرانية تعرض المحادثات في فيينا للخطر.

وبينما تصر طهران على أنها مهتمة فقط بالتكنولوجيا النووية لأغراض الطاقة، فقد ابتعدت تدريجيا عن شروط الاتفاق الذي وقعته مع القوى العالمية في عام 2015.