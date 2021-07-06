باكستان تبيع سندات بقيمة مليار دولار

باعت باكستان سندات بقيمة مليار دولار، اليوم الثلاثاء، في إعادة فتح لإصدار قائم على ثلاث شرائح دشنته في مارس/آذار في صفقة جمعت فيها 2.5 مليار دولار، وكانت أول بيع لها لسندات دولية منذ أواخر 2017 .

وبحسب وثيقة من أحد البنوك المشاركة في ترتيب الصفقة، باعت باكستان سندات بقيمة 300 مليون دولار في شريحة تستحق في 2026 مع عائد 5.875 بالمئة، وسندات بقيمة 400 مليون دولار تستحق في 2031 مع عائد 7.125 بالمئة، وسندات بقيمة 300 مليون دولار تستحق في 2051 مع عائد 8.45 بالمئة، وفقا لرويترز.

وكانت صفقة مارس/آذار قد اجتذبت طلبات اكتتاب بقيمة 5.3 مليار دولار.

ويجري صندوق النقد الدولي مناقشات مع باكستان حول برنامج تمويل مدته 39 شهر بقيمة ستة مليارات منذ عام 2019.

ويتوقع صندوق النقد، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلد الآسيوي سينمو 1.5 بالمئة في العام المالي 2020-2021 بينما يتكهن البنك الدولي بنمو قدره 1.3 بالمئة.

وتستهدف باكستان عجزا في الميزانية عند 6.3 بالمئة للعام المالي 2020-2021، وهو أقل من العجز المتوقع في العام المالي السابق والبالغ 7.1 بالمئة.