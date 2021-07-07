الحزب الجمهوري الأمريكي ينفي اختراق قراصنة روس حواسيب تابعة له

نفى الحزب الجمهوري الأمريكي، والسفارة الروسية بالولايات المتحدة، التقارير حول اختراق قراصنة تابعين للحكومة الروسية أنظمة حواسيب اللجنة الوطنية بالحزب الجمهوري.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت مديرة الاتصالات بالحزب الجمهوري، دانييل ألفاريز، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن "ما نشر في وسائل الإعلام ليس صحيحا (في إشارة إلى خبر يتحدث عن اختراق روسي لأنظمة حواسيب اللجنة الوطنية للحزب)".

من جهتها، نفت سفارة روسيا في الولايات المتحدة تقارير عن مزاعم انتهاك "قراصنة الحكومة الروسية" لأنظمة الكمبيوتر الخاصة باللجنة الوطنية الجمهورية.

وأوضحت السفارة في بيان، أنه "انتبهنا إلى ما نشرته وكالة بلومبرغ، في 6 يوليو/تموز حول الانتهاك المزعوم من قبل قراصنة الحكومة الروسية لأنظمة الكمبيوتر الخاصة باللجنة الوطنية الجمهورية".

وأضافت، "نرفض بشدة مثل هذه الافتراءات. ونؤكد أن الحزب نفسه نفى حقيقة وجود عنصر إلكتروني وقالت السفارة لا يوجد دليل على وقوع الهجوم".

هذا وزعمت وكالات أمريكية، أمس الثلاثاء، أن "قراصنة روس اخترقوا أنظمة حواسيب تابعة للجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي".