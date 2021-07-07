الولايات المتحدة تعلن تقييد الرحلات الجوية التجارية مع بيلاروس

أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تقييد الرحلات التجارية الجوية مع بيلاروس، لافتة إلى أن القرار يسري مفعوله بشكل فوري.

وقال بيان صدر عن وزارة النقل الأمريكية، إنه "تم تقديم هذا الأمر للمراجعة في 2 تموز/ يوليو، وتلقينا إخطارا بأنه لم يتم رفض طلب الوزارة بتقييد الرحلات الجوية التجارية".

وأوضحت الوزارة الأمريكية أن "الأمر التنفيذي سيسري بشكل فوري، بعد تقديمه للجهات المعنية في 2 تموز/ يوليو".

وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على قطاعات اقتصادية في بيلاروس؛ ردا على ما وصفه بـ"تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

ووفق بيان للاتحاد الأوروبي، "تتضمن العقوبات فرض قيود على تجارة أسمدة البوتاس، والمنتجات البترولية، والسلع المستخدمة في إنتاج أو تصنيع منتجات التبغ".

كما تشمل أيضا "حظرا على مبيعات المعدات والبرمجيات إلى بيلاروس التي يمكن استخدامها لمراقبة الإنترنت والمكالمات الهاتفية".

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تأتي "في ضوء تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقمع العنيف للمجتمع المدني والمعارضة الديمقراطية والصحفيين"، وكذلك فيما يتعلق بالهبوط الإجباري لطائرة "راين آير" في مينسك يوم 23 أيار/مايو الماضي.

ويشدد الاتحاد الأوروبي عقوباته تدريجيا منذ فوز ألكسندر لوكاشنكو، بولاية سادسة في آب/أغسطس الماضي.