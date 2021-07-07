أستراليا... تمديد الإغلاق في سيدني لاحتواء تفشي متحور دلتا

أعلنت أستراليا، اليوم الأربعاء، أن الإغلاق المفروض منذ نهاية يونيو/حزيران، في سيدني جنوب شرقي البلاد، سيمدد لأسبوع واحد على الأقل لمواجهة تجدد انتشار وباء كوفيد-19، مشيرة إلى تسجيل 27 إصابة جديدة.

وحسب موقع قناة "فرانس 24"، قالت رئيسة وزراء مقاطعة نيو ساوث ويلز وعاصمتها سيدني، غلاديس بيريجيكليان، إن "متحور دلتا غير المعطى هو شديد العدوى. لا نريد أن نصبح في وضع ننتقل فيه من إغلاق إلى آخر".

وأوضحت أن تمديد الإغلاق "هو الطريقة الفضلى ليكون هذا الإغلاق الوحيد قبل أن يتلقى كل السكان اللقاح".

ويمكن للسكان الخروج من منازلهم فقط لشراء السلع الأساسية وللحصول على الرعاية الصحية وممارسة الرياضة والتوجه إلى المدرسة والعمل، في حال استحالة العمل من المنزل.

ويمنع على سكان أكثر مدن أستراليا تعددا للسكان مع 5 ملايين نسمة، منذ 26 يونيو الخروج من منازلهم في محاولة لاحتواء انتشار متحور دلتا.

وتحاول أستراليا خفض الإصابات إلى الصفر مع إغلاق الحدود الدولية منذ 15 شهرا وفرض إغلاقات محلية في بعض المدن عند الضرورة.

يذكر أن أستراليا سجلت منذ بدء الجائحة أكثر من 30 ألف إصابة أدت إلى 910 وفيات، وقد تلقى 8 % فقط من السكان اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبعد تمديد الإغلاق لـ 7 أيام إضافية على الأقل، فإنه سيستمر حتى 16 يوليو/تموز على أقرب تقدير.