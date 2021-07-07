الشرطة الألمانية تداهم منزلين ضمن التحقيق في هجوم فيينا

أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن الشرطة داهمت منزلي اثنين يحتمل أن يكونا متواطئين مع جهاديين أطلقوا النار عشوائيا وأسقطوا قتلى في فيينا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف المكتب في بيان رسمي أصدره، جاء فيه: "الشرطة فتشت منزل بلينور إس. وهو من جمهورية كوسوفو ومنزل الألماني دريلون جي. اللذين يشتبه في أنهما لم يبلغا عن هجوم يعلمان بالتخطيط له".

وكان 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و44 عاما، قد لقوا مصرعهم خلال هجوم إرهابي وقع في فيينا، في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقتلت قوات الأمن آنذاك مواطنا نمسويا مقدونيا في العشرين من عمره يدعي أنه ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى.

وعلى أثر الهجوم، أعلنت السلطات في البلد الأوروبي حل جمعية وإغلاق مسجد، قالت إنهما تسببا في تطرفه.

وفي أعقاب الهجوم، ألقت قوات الأمن القبض على 18 شخصا يشتبه في أنهم على علاقة بالحادث.