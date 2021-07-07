لاوس تشكر روسيا على المساعدة في مكافحة وباء كورونا

صرح وزير خارجية لاوس، ساليونساي كوماشي، اليوم الأربعاء، بأن دولته تعرب عن امتنانها العميق لروسيا على مساعدتها في مكافحة تفشي عدوى فيروس "كوفيد-19".

وقال وزير خارجية جمهورية لاوس، في مؤتمره الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في فيينتيان: "واجهت جميع بلدان العالم، بما في ذلك لاوس، تفشي فيروس "كوفيد-19".

وأضاف كوماشي، قائلا: "أود أن أعرب عن امتنان شعب وحكومة لاوس العميق، على الدعم المستمر الذي تقدمه روسيا عن طريق توفير المعدات الطبية والأدوية، بما في ذلك اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 والضرورية لنا لاحتواء تفشي الوباء في بلادنا".

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل إلى فيينتيان، يوم أمس الثلاثاء، قادما من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك في إطار جولة في دول جنوب شرق آسيا.