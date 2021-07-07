الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صاروخ جديد

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إزاحة الستار عن صاروخ جديد مضاد للدروع.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أزيح، اليوم، الستار عن صاروخ "الماس" الجديد المضاد للدروع خلال مراسم تسلم القوات البرية للحرس الثوري معدات وأسلحة استراتيجية وحديثة.

وصاروخ "الماس" صاروخ مضاد للدروع Top Attack يبلغ مداه 8 كيلومترات، ويتم إطلاقه من الطائرات المسيرة من طراز أبابيل 3.

وتم الكشف عن النسخة الأرضية لصاروخ "الماس" المضاد للدروع، صباح اليوم، في مراسم إدخال معدات جديدة إلى خدمة القوات البرية للحرس الثوري، والتي أقيمت بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي.

وفي المراسم، تم الإعلان عن إدخال جميع أنواع المعدات القتالية في مجال الدروع والصواريخ والمركبات والطائرات المسيرة والمروحيات والحرب الإلكترونية إلى القوات البرية للحرس الثوري.

وأهم المعدات التي تم إدخالها أنظمة راجمات الصواريخ، وتجهيز المروحيات الهجومية بصواريخ "قائم 114"، وطائرات مسيّرة من طراز "معراج 113"، وطائرات مسيّرة من طراز "حنيف".