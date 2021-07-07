بوتين: روسيا مهتمة بالحوار مع المدعين العامين في أوروبا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا مهتمة بتطوير الحوار مع المدّعين العامين في أوروبا ودول أخرى، لأن النجاح في مكافحة التهديدات المشتركة يعتمد على التعاون البنّاء.

موسكو - سبوتنيك . وقال بوتين، اليوم الأربعاء، في رسالة موجهة للمشاركين في مؤتمر رؤساء مكاتب النيابة العامة للدول الأوروبية الذي يعقد في سان بطرسبورغ: "لقد قلت أكثر من مرة وسأكرر: إن روسيا مهتمة بتطوير أوثق العلاقات مع المدعين العامين في أوروبا ودول أخرى، وتعزيز الحوار والتعاون في إطار هياكل موثوقة ومؤثرة مثل المجلس الأوروبي والرابطة الدولية للمدعين العامين".

وأكد بوتين أن مثل هذا التفاعل البناء، من تبادل للمعلومات هو أفضل الممارسات القانونية وسيسمح بتوفير حماية أكثر موثوقية لحقوق وحريات المواطنين، لتحقيق النجاح في مكافحة التهديدات المشتركة، إضافة إلى تلك المرتبطة بالتكنولوجيا السريعة وغيرها في حياة المجتمع.

واختتم بوتين كلمته، بالقول: "آمل أن تتبنوا خلال المؤتمر توصيات من شأنها تعزيز كفاءة أجهزة النيابة. وأتمنى لكم مناقشات مثمرة وكل التوفيق".

وأعلن النائب العام الروسي إيغور كراسنوف، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة الروسية ستفتتح مكتبا لها في مدينة ستراسبورغ لتمثيل البلاد في المحاكم الأوروبية، حيث سيمثل مكتب المدعي العام الدولة الروسية من الآن فصاعدا في الهيئات الدولية والمحاكم الأجنبية والدولية وعمليات التحكيم، بما في ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.