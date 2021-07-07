مسلح يفتح النار على ضباط شرطة في كييف

فتح مسلح النار على ضباط شرطة في العاصمة الأوكرانية، كييف، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت قناة "ماجنوليا" التلفزيونية.

سبوتنيك. وأسفر إطلاق النار عن إصابة اثنين هما ضابط شرطة وآخر مدني، فيما يجري حاليا العمل على اعتقال المشتبه به، حسبما أفادت شرطة كييف.

وفي وقت سابق، أجرى جهاز الخدمة الأمنية الأوكراني والسفارة الإسرائيلية في كييف تدريبات مشتركة لمكافحة الإرهاب، حيث نفذا عملية إنقاذ رهائن في مبنى كنيس يهودي، حسبما أفاد مكتب الخدمة في كييف، يوم الأحد الماضي.

ووفقا لسيناريو التمرين، احتجز "إرهابيون دوليون" السفير فوق العادة والمفوض لدولة إسرائيل والمصلين الذين كانوا في مبنى الكنيس، حسبما ذكر المكتب.

وأضاف المنشور: "سارت التدريبات التي أجريت في كنيس برودسكي بشكل جيد، حيث تم إطلاق سراح الرهائن بنجاح واعتقال الإرهابيين".