هولندا... إطلاق النار على صحفي والملك يندد بالاعتداء

أصيب الصحفي الهولندي، بيتر ر. دي فريس، بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في أحد شوارع أمستردام، مساء أمس الثلاثاء.

وبيتر ر. دي فريس، الحائز على جائزة إيمي الدولية عن تحقيقاته في اختفاء الفتاة ناتالي هولواي في جزيرة أروبا في البحر الكاريبي عام 2005، هو من أشهر الصحفيين المتخصصين في تغطية الجرائم في هولندا.

وذكرت قناة "آر تي إل" الهولندية إن دي فريس كان قد غادر لتوه الاستوديو في وسط أمستردام عندما أصابته إحدى الطلقات الخمس في رأسه.

NEW - Dutch investigative journalist and crime reporter Peter R. de Vries has been shot in Amsterdam. He was taken to hospital in critical condition. pic.twitter.com/oc7qQqFaMz — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 6, 2021

​وقالت فيمكه هالسيمه رئيسة بلدية أمستردام إن دي فريس يصارع الموت في المستشفى، فيما قالت الشرطة إنه تم احتجاز ثلاثة أفراد تدور حولهم الشبهات، وذلك في الساعات التي أعقبت الهجوم ربما يكون أحدهم هو الذي أطلق النار.

وأثار الحادث غضبا شديدا، وندد العاهل الهولندي فيليم ألكسندر بالحادث، ووصفه بأنه "اعتداء على الديمقراطية"، لافتا إلى أن الحادث أصابه بـ"صدمة شديدة".

Koning Willem-Alexander zal zo een korte verklaring geven namens het koningshuis over de aanslag op Peter R. de Vries. Kijk hier live mee: https://t.co/M8Dj4qjltu — RTL Nieuws (@RTLnieuws) July 7, 2021

​وقال الملك، في تصريحات للصحفيين، خلال زيارة رسمية لبرلين: "هذا اعتداء على الصحافة إحدى ركائز سيادة القانون عندنا... ومن هنا فهو اعتداء على نظامنا الدستوري".

وبحسب "رويترز"، لا يعلق العاهل الهولندي، في العادة، على حوادث فردية.

ووصف رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، الهجوم بأنه "صادم وغير مفهوم. لقد كان هجوماً على صحفي شجاع وأيضاً هجوم على الصحافة الحرة وهو أمر بالغ الأهمية لديمقراطيتنا". وقال: "نصلي من أجل أن ينجو".

Heel veel sterkte en moed aan de familie en vrienden van #peterdevries



This is a crime against journalism and an attack on our values of democracy and rule of law.



We will relentlessly continue to defend the freedom of the press. — Charles Michel (@eucopresident) July 7, 2021

​وكذلك أثار الاعتداء على دي فريس غضبا شديدا في مختلف أنحاء أوروبا، واعتبر شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي في تغريدة أن "هذه جريمة ضد الصحافة واعتداء على قيمنا الديمقراطية وسيادة القانون".

Appalled by the news of the attack on Dutch journalist Peter R. de Vries. My thoughts and those of the @Europarl_EN are with him and his loved ones.



The media is the backbone of democracy. Attacks against journalists are attacks against all of us. #peterdevries — David Sassoli (@EP_President) July 7, 2021

​بينما قال ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي إن وسائل الإعلام هي عماد الديمقراطية، معتبرا أن "الاعتداء على الصحفيين اعتداء علينا جميعا".