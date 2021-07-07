طالبان تعلن السيطرة على مقاطعة بدغيس الأفغانية والحاكم يؤكد وقف تقدمهم

قال حاكم مقاطعة بدغيس الأفغانية المحاذية للحدود مع تركمانستان، حسام الدين شمس، إنهم أوقفوا تقدم طالبان في قلعة ناو، عاصمة المقاطعة، وأن طالبان اضطرت إلى التراجع في بعض المناطق.

كابول - سبوتنيك. وأضاف الحاكم في تصريح إعلامي: "أؤكد للجميع أن كل القوات الأفغانية والقوات الخاصة، بما في ذلك في قلعة ناو، تدافع عن المدينة. العدو في حالة حرب معنا في بعض أجزاء المدينة، لديه خسائر جسيمة في يد العدو وهزيمته".

وتحدث رئيس مجلس المحافظة عبد العزيز بك لوسائل إعلام محلية، في وقت سابق اليوم، قائلا إن طالبان استولت على أجزاء من المدينة.

وقال مصدر لـ"سبوتنيك" في مقاطعة بدغيس، إن طالبان اقتحمت السجن وتم إطلاق سراح السجناء، دون أن يكشف عن عددهم.

من جهته، كتب النائب الأول للرئيس، أمر الله صالح، على صفحته في فيسبوك، أنه كان على علم بالوضع في بدغيس، لافتاً إلى "أن التهديد ليس خطيرًا".

وأضاف: "أنا على اتصال بزملائي وحلفائي، معنويات المسؤولين المحليين والقوات الأفغانية مرتفعة"، مضيفًا: "الشجاعة التي أظهرها المسؤولون المحليون والقوى لم يتم التعبير عنها بالكلمات".

وتصاعدت وتيرة العنف والمواجهات الدامية، بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد، وانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.