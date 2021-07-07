متحدث الأمن الأفغاني: انسحاب القوات الأجنبية خلف فراغا وانسحبنا تكتيكيا في بعض المناطق

قالت قوات الدفاع والأمن الأفغانية، اليوم الأربعاء، إنها انسحبت بشكل "تكتيكي" في بعض المناطق، مشيرة لفراغ خلفه انسحاب القوات الأجنبية، ومؤكدة على مواجهة حركة "طالبان" التي أعلنت بشكل متواصل، منذ أسابيع، توسيع سيطرتها على عدة مديريات في البلاد.

كابول - سبوتنيك. وقال متحدث قوات الأمن والدفاع، أجمل عمر شنواري، في مؤتمر صحفي: "إن انسحاب القوات الأجنبية، سواء رضينا أم لا، خلف فراغا (في البلاد)".

وتابع المتحدث: "لقد قمنا بالفعل بتحليل الوضع الحالي، واتخذنا الإجراءات الضرورية، ولكن لا يزال هناك انسحاب تكتيكي أو تراجع في بعض المناطق".وأضاف: "من المقرر أن يعود الجنود الذين دخلوا إلى طاجيكستان بسبب ضغوط الحرب إلى ديارهم في الأيام المقبلة".

وعن الوضع في ولاية بادغيس، القريبة من الحدود مع تركمانستان، قال متحدث وزارة الدفاع، فؤاد آمان: "تم تطهير عاصمة إقليم بادغيس من الإرهابيين، و قامت قوات الجيش الوطني الأفغاني بتطهير مقر الشرطة ومديرية الأمن الوطني ومبنى السجون من الإرهابيين، وتكبد الإرهابيون خسائر فادحة في الأرواح"، مؤكدا أنه "سيتم تطهير جميع أنحاء المدينة بالكامل من الإرهابيين".

وكان الجيش الأمريكي، قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، أنه أكمل ما يزيد على 90% من انسحاب قواته من أفغانستان.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان، إن الولايات المتحدة سلمت ما يزيد على 7 منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية، بحسب وكالة "رويترز".