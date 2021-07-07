المجر تقدم وساما فخريا لوزير روسي أسهم بمكافحة فيروس كورونا في بلادهم

قدم وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، لوزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، وسام الاستحقاق من الدولة المجرية، وذلك لمشاركته في مكافحة فيروس كورونا في البلاد.

وأشار وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إلى أن الجائرة التي نالها الوزير مانتوروف هي الأعلى مرتبة بين كل الجوائز التي تعطى للأجانب، وهي بمثابة الاستحقاق من الدرجة الثالثة وأعطي للوزير الروسي خلال حفل توزيع جوائز Innoprom 2021 بسبب اسهامته الكبيرة في مكافحة فيروس كورونا في المجر.

وبحسب الوزير المجري، فإن اللقاح الروسي " سبوتنيك V" أنقذ ملايين الأروح في المجر، وتم تصنيفه من قبل السلطات المجرية على أنه أكثر اللقاحات فعالية وأمانًا.

وقال الوزير المجري سيارتو بهذا الصدد: "أتذكر محادثتنا الهاتفية في 30 أكتوبر، عندما سألت لأول مرة عن إمكانية توفير اللقاح الروسي. في يناير بعد مفاوضات طويلة وجادة ، تم توقيع العقد وتلقينا مليوني جرعة من اللقاح الروسي في الوقت المحدد وتم استخدامها بنسبة 99.9%، أي تم تطعيم نحو مليون مواطن مجري بها".

وبحسب الوزير المجري، كان لوزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف دور كبيرا وفاعل لتأمين هذه الكميات لدولة المجر وتوجه له خلال الحفل قائلا: "لولا مشاركتك الشخصية لم نكن لنصل إلى نسبة 75% من التطعيم بين البالغين وشكرا لك صديقي العزيز!".

من جانبه، أعرب مانتوروف عن أمله في مزيد من التعاون الاقتصادي النشط بين البلدين، قائلا: "أنا ممتن للغاية لمثل هذا التقييم لعملنا المشترك في جميع المجالات".

وفي أوائل كانون الأول/ديسمبر الجاري، أعلن سيارتو أن البلاد قد تلقت العينات الأولى من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي، مشيراً إلى أن الأطباء الهنغاريين حصلوا على معلومات مفصلة عن اللقاح الروسي، كما تأكدوا من أن "سبوتنيك V" ينتج مع مراعاة "أحدث التقنيات ووفقًا لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية".

وبذلك، أصبحت هنغاريا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تسمح رسمياً باستخدام لقاح "سبوتنيك-V" على أراضيها.