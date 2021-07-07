إغلاق المطار الدولي في عاصمة هايتي بعد اغتيال رئيس البلاد

أغلق المطار الدولي في عاصمة هايتي، بورت أو برنس، اليوم الأربعاء، بعد اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس، وعودة الطائرات القادمة، حسبما أفادت صحيفة " هاييتي ليبر".

موسكو - سبوتنيك. ونقلت الصحيفة، أُجبرت رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية كانت متجهة من فورت لودرديل (فلوريدا) إلى العاصمة بورت أو برنس على العودة.

هذا وأعلن رئيس الوزراء الهايتي الانتقالي، كلود جوزيف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس في مقر إقامته، وقال إن رئيس البلاد، أصيب بجروح قاتلة، خلال هجوم على مقر إقامته، كما أصيبت زوجة الرئيس في الهجوم ونقلت إلى المستشفى.

وأضاف أنه يتولى الآن مهام قيادة البلاد، ودعا المواطنين إلى الهدوء، مؤكدا أن الشرطة والجيش سيضمنان النظام.

Haiti 🇭🇹 President Jovenel Moïse Assassinated in an Attack at his home, wife injured #Rip #Haiti pic.twitter.com/Fg6orddmEh — ghnewstoday (@ghnewstoday) July 7, 2021

يذكر أن مويس (53 عاما)، تولى رئاسة هايتي في 2017، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، التي جرت عام 2015، وتم إعادتها عام 2016، على خلفية عدم اعتراف المنافس بنتائج التصويت.