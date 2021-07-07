كاميرات مراقبة توثق جانبا من اغتيال رئيس هايتي... فيديو

تداول مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي لقطات قالوا إنها توثق جانبًا من عملية اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس، في مقر إقامته في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء.

ونقلت شبكة "RT" لقطات سجلتها كاميرا مراقبة، وتظهر رجالا مسلحين ببنادق آلية وسط شارع تحت غطاء الليل وتوثق دوي الرصاص.

Un grupo de individuos irrumpió anoche en la residencia privada del mandatario acabando con su vida, confirmó el Gobiernohttps://t.co/WM7X1WjrPq pic.twitter.com/eqHjmGttj7 — RT en Español (@ActualidadRT) July 7, 2021

يشار إلى أنه لم يتسن لـ"سبوتنيك" أن تتحقق بشكل مستقل من حقيقة ملابسات ولا مكان تصوير تلك اللقطات.

وأعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء في هايتي، كلود جوزيف، اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس في مقر إقامته الخاص.

وقال جوزيف، في بيان صدر في وقت مبكر، اليوم الأربعاء، إن "مجهولين هاجموا سكن رئيس البلاد، جوفينيل مويس، خلال الليل وقتلوه بالرصاص، كما أصيبت السيدة الأولى خلال الهجوم"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن "هايتي ستظل تحت سيطرة الشرطة والقوات المسلحة وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان استمرارية الدولة وحماية الأمة".

وكان الرئيس جوفينيل مويس أعلن، يوم الاثنين الماضي، تعيين أريال هنري رئيسا للوزراء، ليكون سابع رئيس وزراء يشغل المنصب منذ أربعة أعوام ونصف العام، لكن لن يقوم برلمان بإقرار تعيينه، حيث ليس هناك برلمان في الوقت الحالي.