الإدارة المؤقتة لتيغراي تعلق على الوضع في الإقليم وتتحدث عن آلاف النازحين

علقت الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي الإثيوبي على الوضع الراهن في الإقليم بعد انسحاب القوات الحكومية وسيطرة قوات جبهة تحرير تيغراي على المشهد.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" أن بيانا للإدارة المؤقتة للإقليم دعت فيه الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى والمجتمع الدولي إلى التحدث بصوت عالٍ وإدانة ما وصفته بـ"أعمال الرعب الشريرة واللاإنسانية التي تقوم بها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

وأضاف البيان أن الوضع الحالي في تيغراي مثير للقلق، وأن بعض التقارير تشير إلى أن أنصار مهمة إنقاذ الأرواح للإدارة المؤقتة في تيغراي يتعرضون للاستهداف والقتل على أيدي القوات الخاصة التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والعناصر المسلحة الذين يطلقون على أنفسهم اسم "قوات دفاع تيغراي".

وأعربت الإدارة المؤقتة عن قلقها بشأن سلامة مئات الخبراء وعائلاتهم الذين قاموا طواعية بخدمة شعبهم خلال الأشهر السبعة الماضية في البلدات.

وأدان البيان التصرف الذي وصفه بـ"غير المسؤول والمتهور من جانب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والقوات المتحالفة معها"، والذي تتسبب في نزوح الآلاف من المواطنين الفارين من جميع أنحاء تيغراي، بما في ذلك العاصمة ميقيلي خوفا على حياتهم وأسرهم، حيث تسجل الحكومة الإثيوبية يوميا تدفقا هائلا للاجئين الذين يطلبون الذهاب إلى أجزاء مختلفة من إثيوبيا، كما أن بعض المهاجرين يفرون إلى إريتريا.

واعتبر الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الثلاثاء، أن هناك "انتهاكات" تحدث في إقليم تيغراي الإثيوبي، بسبب الصراع الدامي بين القوات الحكومية و"جبهة تحرير تيغراي" المعارضة، يمكن أن ترقى إلى مستوى "جرائم حرب".

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز ليناريتش، في كلمة خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الوضع في تيغراي، إن "ما يحدث في تيغراي من انتهاكات يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وتابع المسؤول الأوروبي، أن "هناك 5 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية طارئة"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى تيغراي، على الفور".