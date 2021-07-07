إسرائيل تهدم خيام البدو في قرية فلسطينية بالضفة الغربية

قال مسؤول فلسطيني، إن إسرائيل هدمت خيام ما لا يقل عن 63 من البدو في قرية بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، في منطقة يصنفها الجيش الإسرائيلي على أنها منطقة إطلاق نار.

ويتهم الفلسطينيون وجماعات مدافعة عن الحقوق، إسرائيل بمحاولة طرد البدو قسرا. وقال شهود إن البدو ظلوا في المكان بعد هدم خيامهم بهدف إفساح مجال لتوسيع مستوطنات يهودية.

وقال معتز بشارات، مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس بالضفة الغربية "هذه هي المرة السابعة التي ينفذ فيها الاحتلال هذه الجريمة النكراء".

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية هدمت الخيام وكذلك حظائر الحيوانات والمراحيض وألواح الطاقة الشمسية وخزانات المياه في قرية خربة حمصة الفوقا؛ وفقا لـ "رويترز".

وتابع "الآن 63 مواطنا فلسطينيا صاروا في العراء، 11 عائلة فلسطينية تم هدم مساكنها ومصادرتها"، واتهم إسرائيل بممارسة "إرهاب دولي منظم" ضد السكان.

وقال مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، التابع لوزارة الدفاع إن إسرائيل تصرفت بموجب حكم أصدرته محكمة عليا ويقضي بهدم الخيام التي نصبها مجددا الفلسطينيون الذين "اقتحموا منطقة إطلاق النار" في 2012.

وتشير إسرائيل عادة إلى عدم وجود تصاريح بناء، وهي ما يقول فلسطينيون وجماعات مدافعة عن الحقوق إنه يستحيل الحصول عليها، كذريعة لهدم البنايات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وتقول إسرائيل إن البدو في خربة حمصة في وادي الأردن رفضوا عروضا للخروج من منطقة إطلاق النار إلى موقع بديل.

وفي الموقع هدمت الجرافات الخيام، ثم رفعت الأنقاض على متن شاحنات لنقلها تحت نظر السكان.