واشنطن تدين اغتيال رئيس هايتي وتصف الحادث بالبشع

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها لعملية اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس، واصفة الحادث بـ البشع".

القاهرة - سبوتنيك. أصدر البيت الأبيض بيانا للرئيس الأمريكي جو بايدن حول الحادث، جاء فيه: "نشعر بالصدمة والحزن بعد الأنباء عن اغتيال الرئيس جوفينيل مويس والهجوم على السيدة الأولى لهايتي مارتين مويس"، وتابع "ندين ذا الفعل المريع".

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة "مستعدة للمساعدة والاستمرار في العمل من أجل هايتي آمنة ومستقرة".

وأعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء في هايتي، كلود جوزيف، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس في مقر إقامته الخاص.

وقال جوزيف، في بيان، إن "مجهولين هاجموا سكن رئيس البلاد، جوفينيل مويس، خلال الليل وقتلوه بالرصاص، كما أصيبت السيدة الأولى خلال الهجوم"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن "هايتي ستظل تحت سيطرة الشرطة والقوات المسلحة وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان استمرارية الدولة وحماية الأمة".

وكان الرئيس جوفينيل مويس أعلن، يوم الاثنين الماضي، تعيين أريال هنري رئيسا للوزراء، ليكون سابع رئيس وزراء يشغل المنصب منذ أربعة أعوام ونصف العام، لكن لن يقوم برلمان بإقرار تعيينه، حيث ليس هناك برلمان في الوقت الحالي.

يذكر أن مويس (53 عاما)، تولى رئاسة هايتي في 2017، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، التي جرت عام 2015، وتم إعادتها عام 2016، على خلفية عدم اعتراف المنافس بنتائج التصويت.