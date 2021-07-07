روحاني يعتذر لمواطنيه بسبب موجة جديدة من انقطاع الكهرباء في البلاد

مع تجدد انقطاع الكهرباء في البلاد، جدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، اعتذاره للمواطنين، عازيا السبب إلى ارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك غير المسبوق، والجفاف الذي يسود البلاد.

وجاء في تقرير لقناة "فرانس 24"، اليوم الأربعاء، أن روحاني ووزير الطاقة الإيراني اعتذرا عن موجة جديدة من انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، خاصة وأن إيران تشهد حالة من تكرار انقطاع التيار الكهربائي، ربما تستمر حتى نهاية الشهر المقبل.

وأعرب الرئيس الإيراني عن أسفه لتكرار انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، في الأيام الأخيرة، وهو ما يتزامن مع ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو ـ لم يتمكن التحقق من صحتها ـ تظهر خروج تظاهرات في البلاد، للاحتجاج على استمرار انقطاع الكهرباء، أو الانقطاع المتكرر لها، في مدن رئيسة، مثل العاصمة، طهران، ومدن أخرى، مثل شيراز وكازرون (جنوبا) وأمول وكردكوي (شمالا).

وأكد حسن روحاني أن إنتاج بلاده من الكهرباء انخفض نتيجة زيادة الاستهلاك من جهة، وبسبب حالة محطات الطاقة الكهرومائية من جهة أخرى، فضلا عن الحرارة المرتفعة في أشهر الصيف الحالية، والأنشطة التي تلزم طاقة كهربائية عالية.

وأوضح روحاني أنه من بين تلك الأنشطة التي تتطلب طاقة كهربائية عالية، تعدين العملات المشفرة، حتى أن بلاده حظرت هذا التعدين إلى نهاية أواخر الصيف.