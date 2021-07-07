طاجيكستان تطلب مساعدة منظمة الأمن الجماعي لمواجهة التحديات القادمة من أفغانستان

أعلن مندوب طاجيكستان الدائم لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حسن سلطانوف، أن طاجيكستان لن تستطيع مواجهة التحديات القادمة من أفغانستان بمفردها.

موسكو - سبوتنيك . وقال سلطانوف، خلال جلسة المجلس الدائم لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الأربعاء:

"إن طاجيكستان، بصفتها دولة ذات أطول حدود مع أفغانستان، تتخذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الوضع ومواجهة التهديدات والتحديات القادمة من هذا البلد".

وتابع: "لكن، نظرا للوضع الحالي في المنطقة، فضلا عن حقيقة أن أجزاء معينة من الحدود مع أفغانستان تقع في تضاريس جبلية نائية... يبدو من الصعب تخيل أن تقوم طاجيكستان بهذه المهمة بمفردها".

ووفقا لتقييم طاجيكستان، فإن هذه الظروف تتطلب الاستجابة بشكل مناسب داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بما في ذلك اعتماد تدابير لتعزيز إمكانيات حماية الحدود الجنوبية.